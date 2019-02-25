إسرائيل تنوي إقناع الأمم المتحدة بإدراج حزب الله على "قائمة الإرهاب"

رحب القائم بأعمال وزارة الخارجية الإسرائيلية، يسرائيل كاتس، بقرار بريطانيا إدراج الجناح السياسي لحزب الله اللبناني على قائمة الإرهاب.

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وقال كاتس، في بيان صدر اليوم عن مكتبه، إنه لا فارق بين الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وبين "الإرهابيين الذين يمارسون الأنشطة التخريبية لصالح حزب الله وبتوجيهات من إيران ضد إسرائيل والأنظمة العربية في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وأكد كاتس أنه سيلتقي في نيويورك الأسبوع المقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وتابع: "أعتزم إقناعه خلال هذه الزيارة باتخاذ خطوة مماثلة".

كما جدد كاتس دعوة تل أبيب للاتحاد الأوروبي إلى أن يحذو حذو بريطانيا بحق حزب الله.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد قراره إدراج الجناح السياسي لحزب الله على قائمة التنظيمات الإرهابية المحظورة في المملكة المتحدة، بسبب "محاولات الحزب المستمرة لتقويض الوضع الهش في المنطقة".

وفي حال صادق البرلمان البريطاني على هذه المبادرة، سيواجه كل متهم بالانتماء إلى حزب الله أو دعمه عقوبة بالسجن تصل إلى عشر سنوات.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية