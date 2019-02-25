قطر تشن هجوما على "دول المقاطعة" أمام مجلس حقوق الإنسان وتدعو لمحاسبتها

دعا وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لمحاسبة المسؤولين عن "الحصار المفروض على بلاده"، معتبرا أن النهج الذي تتبعه الدول المقاطعة لبلاده يستهدف المواطن القطري في حياته.

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وقال الوزير القطري، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الاثنين: "لقد أدرك المجتمع الدولي بطلان المزاعم التي يقوم عليها الحصار الذي يستهدف المواطنين القطريين ويهدف للنيل من الدولة".

ووصف التدابير التي اتخذتها السعودية والبحرين والإمارات بالإضافة إلى مصر بأنها "تخالف مواثيق حقوق الإنسان وتهدد النسيج الاجتماعي والروابط الإنسانية"، مطالبا بـ "محاسبة المسؤولين عن هذه التدابير غير المشروعة". وأكد أنه "برغم الحصار فإن مسيرة التنمية والتقدم تمضي بخطى حثيثة".

ويشار إلى أن مصر والسعودية والبحرين والإمارات تقاطع قطر منذ 5 يونيو 2017 وتتهمها بدعم الإرهاب وإيواء جماعات إرهابية.

من جهة أخرى، علق وزير الخارجية القطري على جملة من القضايا الدولية، وأكد دعم بلاده الكامل لكافة الجهود الهادفة إلى التوصل لحل الأزمة السورية.

وقال إن "عولمة الإرهاب تفرض مواجهة أسبابه الحقيقية والعمل على تعميق حقوق الإنسان". فيما أكد على مواصلة الجهود لتحقيق السلام وإيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية.

المصدر: مواقع التواصل