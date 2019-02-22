قطر تتهم رئيس استخبارات السعودية الأسبق "بالكذب والتهويل"!

ردّت قطر بشدة على رئيس استخبارات السعودية الأسبق، بندر بن سلطان، واتهمته بالكذب والتهويل وصنع البطولات الزائفة، بعدما شكك وزير خارجية أمريكا الأسبق جيمس بيكر بما نقله عنه بشأن قطر.

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ونفى وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر رواية بندر بن سلطان التي ورد فيها ان بيكر وصف القطريين أمامه بالأغبياء، وقال له: "دعهم يتعلمون".

وعلّق مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، على ما ذكره بندر وما نفاه بيكر بالقول: "التاريخ الحديث صعب تزويره خصوصاً أن أكثر شواهده أحياء وما زالوا (بقدرات عقلية حاضرة)".

جيمس بيكر ينفي احدى التصريحات الكاذبة التي صرح فيها مؤخرا للاندبندنت :

لا اذكر قط في أي وقت مضى انني أخبرت الأمير السعودي بندر خلال حرب الخليج أن القطريين "حمقى ، دعهم يتعلمون" .

التاريخ الحديث صعب تزويره خصوصاً ان اكثر شواهده احياء ومازالوا (بقدرات عقلية حاضرة)@Adhwanhttps://t.co/Rcsuv5Tyxc — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) February 21, 2019

وقال الرميحي موجها كلامه للأمير بندر: "أخرجوه من جحره ليكون شاهدا على التاريخ وأخذته الحماسة للانجراف للكذب والتهويل وصنع البطولات الزائفة، وتناسى أن الشواهد كثيرة على سوء مرحلته".

اخرجوه من جحره ليكون شاهدا على التاريخ واخذته الحماسه للانجراف للكذب والتهويل وصنع البطولات الزائفه ،وتناسى ان الشواهد كثيرة على سوء مرحلته pic.twitter.com/pLPZhd6GYc — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) February 21, 2019

وكان الأمير بندر الذي شغل منصب رئيس الاستخبارات السعودية العامة، وأمين عام مجلس الأمن الوطني في السعودية، وسفيرها الأشهر لدى الولايات المتحدة، أبلغ "الإندبندنت العربية" أن بيكر كشف له أن حمد بن جاسم (رئيس وزراء قطر آنذاك) طلب استضافة القوات الأمريكية في قطر دون علم السعودية ما دفع بيكر لوصف القطريين بالأغبياء.

وقال بيكر في بيان نشره مركز "بيكر" عبر صفحته الموثقة في "تويتر"، الخميس: "لا أذكر قط في أي وقت مضى أنني أخبرت الأمير السعودي بندر خلال حرب الخليج (1990-1991) أن القطريين أغبياء .. دعهم يتعلمون" .

Statement of Honorary Chair James A. Baker, III: pic.twitter.com/RjT2LAA2v0 — Baker Institute (@BakerInstitute) February 21, 2019

وكانت صحيفة "إندبندنت العربية" قد نشرت في 19 فبراير الجاري، لقاء مطولا على موقعها الإلكتروني، للحلقة الرابعة، من حوارها مع الأمير بندر.

وجاء على لسان بندر: "قال بيكر لي: أخبرت الرئيس جورج بوش (الأب) واتفقنا أن أبلغ (رئيس الوزراء القطري آنذاك) حمد بن جاسم إنه لا داعي للانتظار (..)، وكذلك نحن ننتظر رد السعودية (بشأن استضافة القوات الأمريكية في الخليج بعد انتهاء حرب تحرير الكويت)".

وتابع رئيس الاستخبارات السعودي الأسبق روايته قائلا: "ضحكت من تصرف بيكر (بشأن اتصاله مع بن جاسم)، وقلت له: فشلتوا الرجل، فكان رد بيكر عن تصرف القطريين: أغبياء دعهم يتعلمون"، على حد قوله.

المصدر: RT