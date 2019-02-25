السيسي عن تنفيذ أحكام الإعدام: انتو مش حتعلمونا إنسانيتنا (فيديو)

دافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن سجل بلاده في حقوق الإنسان وعن تطبيق عقوبة الإعدام، مؤكدا أنها وسيلة لأخذ حقوق الضحايا بالقانون وجزء من ثقافة وقيم المنطقة.

وجاءت تصريحات الرئيس المصري اليوم الاثنين، ردا على سؤال من صحفي أجنبي حول أوضاع حقوق الإنسان خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الأولى بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والتي عقدت في منتجع شرم الشيخ على مدى يومين بمشاركة وفود من نحو 50 دولة.

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وأكد السيسي "نحن ثقافتان مختلفتان.. كل منطقة لها ظروفها الخاصة بها.. الأولوية في الدول الأوروبية هي تحقيق الرفاهية لشعوبها والحفاظ عليها، الأولوية في بلادنا هي الحفاظ عليها ومنعها من السقوط والدمار والخراب كما ترون في دول كثيرة موجودة بجوارنا".

وأضاف "أنتم تتكلمون عن عقوبة الإعدام ونحن نقدر لكم ذلك.. عندما يُقتل إنسان بعمل إرهابي الأسر تقول لي نريد حق أبنائنا ودمائهم، وهذه هي الثقافة الموجودة في المنطقة وهي أن الحق يجب أن يؤخذ بالقانون".

وتابع قائلا "إذا طالبت الدول الأوروبية، مثلا، بمراجعة نفسها من أجل إعادة تطبيق حكم الإعدام، سيعتبر ذلك عدم تفهم لـ"الواقع والتطور الذي يناسب الأوروبيين".

وشدد على أن تدخل الدول الأوروبية في هذه القضية يمثل محاولة لـ"تعليم" المصريين "إنسانيتهم"، مضيفا باللهجة المصرية العامية: "انتو مش حتعلمونا إنسانيتنا".

واختتم الرئيس المصري كلمته قائلا: "نحن لدينا إنسانيتنا ولدينا قيمنا ولدينا أخلاقياتنا، ولديكم إنسانيتكم ولديكم أخلاقياتكم، ونحترمها، فاحترموا أخلاقياتنا وأدبياتنا وقيمنا، كما نحترم قيمكم".

وكانت السلطات المصرية قد نفذت حكم الإعدام، مؤخرا، بحق 9 متهمين بقتل النائب العام المصري السابق، هشام بركات، الأمر الذي أثار "سخطا" على مستوى المنظمات الحقوقية في أوروبا والعالم.

المصدر: RT + وكالات