السيسي: شرم الشيخ ستتحول إلى مدينة أشباح بعمل إرهابي واحد

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مدينة شرم الشيخ، ستتحول إلى مدينة أشباح إذا شهدت هجوما إرهابيا واحدا.

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وأضاف السيسي في مؤتمر صحفي في ختام أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى في شرم الشيخ، اليوم الاثنين، خلال رده على سؤال أحد الصحفيين حول حقوق الإنسان، قائلا إن الواقع في أوروبا يختلف عن العالم العربي الذي يشهد أوضاعا تهدد بانهيار الدول، متابعا: "هذه المدينة ستتحول لمدينة أشباح بعمل إرهابي واحد."

وأكمل: "أنتم تقولون الآن إنها مدينة جميلة ورائعة وهي قادرة على استقبال آلاف البشر للاستمتاع بالطبيعة وتوفر دخلا لمصر، ولكن لو وقع حادث إرهابي واحد ستتحول شرم الشيخ لمدينة أشباح لمدة 3 أو 4 سنوات."

وأوضح أن مصر تتعرض لمخاطر كبيرة وتواجه أعمالا إرهابية، لذلك تكون الإجراءات على قدر ما تواجهه.

وانطلقت، أمس الأحد، في مدينة شرم الشيخ، المصرية، القمة العربية الأوروبية التي تستغرق يومين، حيث تعد الأولى من نوعها، وذلك وسط حضور كثيف من ممثلي الدول الأوروبية والعربية، وصل بمجمله لحوالي 50 وفدا من الطرفين.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن القمة القادمة بين الطرفين ستعقد في بروكسل عام 2022.

المصدر: الشروق