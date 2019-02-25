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نجل سجين سعودي في أمريكا يناشد الأميرة ريما المساعدة

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نجل سجين سعودي في أمريكا يناشد الأميرة ريما المساعدة
Reuters Faisal Al Nasser
الأميرة ريما بنت بندر
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ناشد شاب سعودي الأميرة ريما بنت بندر عقب تعيينها سفيرة للرياض في واشنطن، معولا على الدبلوماسية السعودية الجديدة في المساعدة لإطلاق سراح والده حميدان التركي من السجون الأمريكية.

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وهنأ الشاب تركي حميدان التركي، عبر تغريدة في حسابه على "تويتر" الأميرة ريما باستلامها مهامها الجديدة، آملا في أن يتم إطلاق سراح والده الذي يقبع في السجون الأمريكية منذ 13 عاما، بمساعدتها.

يذكر أن أمرا ملكيا صدر مساء السبت، قضى بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة للسعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير، خلفا للأمير خالد بن سلمان آل سعود الذي أصبح نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير.

والشاب تركي هو نجل المعتقل السعودي حميدان التركي في السجون الأمريكية منذ نحو 13 عاما.

وكان حميدان سافر إلى الولايات المتحدة مع عائلته في عام 1995، بعد حصوله على بعثه أكاديمية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بقسم اللغة الإنكليزية لتحضير الدراسات العليا في الصوتيات.

واعتُقل حميدان التركي مع زوجته، للمرة الأولى في نوفمبر 2004، بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد فترة قصيرة.

واعتقل مجددا عام 2005 بتهمة اختطاف خادمته الإندونيسية وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، وحجز وثائقها، وحكم عليه بالسجن 28 عاما.

وتسعى عائلة السجين ومحاميه إلى إقناع القضاء الأمريكي بإطلاق سراحه، أو ترحيله إلى بلاده كي يقضي باقي فترة محكوميته في سجون السعودية.

المصدر:RT

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