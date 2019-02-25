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الحوثيون يعلنون استعدادهم لتنفيذ خطة إعادة الانتشار بالحديدة من طرف واحد

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون استعدادهم لتنفيذ خطة إعادة الانتشار بالحديدة من طرف واحد
Reuters Abduljabbar Zeyad
ميناء الحديدة
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أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثيين استعدادها لتنفيذ خطة إعادة الانتشار في الحديدة من طرف واحد إذا طلبت الأمم المتحدة ذلك.

كما أكد الحوثيون استعدادهم للانسحاب من مينائي "الصليف" و"رأس عيسى"، إذا طلبت منهم الأمم المتحدة ذلك، حتى في حال لم ينفذ الطرف الآخر التزاماته في خطة إعادة الانتشار.

ويتبادل أطراف الصراع في اليمن الاتهامات حول المتسبب في تعثر تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار.

وتنص المرحلة الأولى من الخطة على انسحاب الحوثيين من مينائي "الصليف" و"رأس عيسى" مسافة 5 كيلومترات، خلال 4 أيام، ومن المقرر أن تبدأ اليوم الاثنين.

المصدر: RT

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