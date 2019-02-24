نشطاء يسلطون الضوء على العلاقة بين محمد بن سلمان وشقيقه خالد

استرجع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا نادرة للأمير خالد بن سلمان مع شقيقه ولي العهد محمد بن سلمان، بعد إصدار الأخير أمرا ملكيا باسم والده، بتعيين شقيقه نائبا له بوزارة الدفاع.

وأعاد النشطاء السعوديون على مواقع التواصل نشر صور قديمة للشقيقين معا، لكن أكثر الصور تداولا كانت لخالد بن سلمان وهو يقوم بتقبيل يد شقيقه الأكبر، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حين كان يعمل بصفة طيار في سلاح الجو، قبل تعيينه سفيرا لوالده الملك سلمان في واشنطن.

من وزارة الدفاع كضابط طيار إلى وزارة الدفاع كنائب وزير. وبين الأولى والأخيرة أعمال ومهام جسام للدفاع عن الوطن والذود عنه. مبارك #خالد_بن_سلمان الثقة الملكية.

ونسأل الله لكم التوفيق @kbsalsaudpic.twitter.com/II3jfDE4yH — مسلّم الرمالي (@MsalamAlrmali) 24 февраля 2019 г.

وتحدث النشطاء عن أن الأمير خالد بن سلمان، الشقيق الأصغر، كان ملاصقا لولي العهد منذ فترة طويلة، واستطاع خلال هذه الفترة أن يستوعب رؤية شقيقه محمد بشأن تطوير وزارة الدفاع لتكون في مصاف وزارات الدول المتقدمة عسكريا.

وقاد الأمير خالد بن سلمان طائرة من طراز F-15 عندما كان منخرطا في عداد القوات الجوية لبلاده، وضابط استخبارات في القوات الجوية الملكية السعودية.

وقام خالد بن سلمان بالعديد من المهام القتالية الجوية، إبان عمله كطيار في القوات الجوية الملكية السعودية، وشارك في حملة التحالف الدولي ضد داعش في سوريا وكذلك في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل في اليمن.

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وأ​صدر ولي عهد السعودية محمد بن سلمان باسم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا يقضي بتعيين شقيقه الأمير خالد بن سلمان سفير المملكة العربية السعودية السابق في واشنطن، في منصب نائب وزير الدفاع.

وتقرر تعيين خالد بن سلمان في منصب نائب وزير الدفاع بمرتبة وزير.

وفي أول تعليق منه على إعفائه من منصب سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وتعيينه نائبا لوزير الدفاع، عبّر الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، عن شكره وتقديره للملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، متعهدا أن يكون "سيفا لوزير الدفاع في وجه كل معتد على وطنه".

وأضاف الأمير خالد: "ها نحن نعود لميدان العز والشرف"، سائلا الله عز وجل التوفيق في مهامه الجديدة في خدمة دينه ووطنه وقيادته.

المصدر:سبوتنيك