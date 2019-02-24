الجيش الإسرائيلي يطلق تدريبا كبيرا مفاجئا يحاكي الحرب على غزة

أطلق الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد تدريبا مفاجئا واسع النطاق يحاكي عدة سيناريوهات للحرب بما فيها عملية عسكرية في قطاع غزة.

وتشارك في التدريب الذي يستغرق ثلاثة أيام قوات من كافة أقسام الجيش، بما في ذلك القوات البرية والمدرعات والمدفعية وسلاح الجو، حسب بيان أصدرته القوات المسلحة الإسرائيلية.

ويهدف التدريب إلى "اختبار الجاهزية العملياتية" للقوات لعدة سيناريوهات قتالية، خصوصا في القطاع، ويضم عمليات نقل عدد كبير من الجنود الى مناطق مختلفة وحشد القوات في مواقع محددة بالإضافة إلى الرماية بالرصاص الحي والمناورات الجوية.

ويأتي هذا التدريب المخطط له مسبقا، حسب الجيش، على خلفية تصعيد جديد من حدة العنف حول القطاع في الأسابيع الأخيرة، ووسط مخاوف متنامية في قيادة القوات المسلحة الإسرائيلية حول جاهزيتها للحرب، وخاصة في ظل التصريحات المقلقة لأمين المظالم السابق في الجيش، الجنرال يتسحاق بريك، بخصوص أزمة كوادر عميقة في صفوف العسكريين الإسرائيليين.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل