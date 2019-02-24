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أردوغان: يجب على السيسي إصدار عفو عام عن جميع المعتقلين

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أردوغان: يجب على السيسي إصدار عفو عام عن جميع المعتقلين
Reuters Umit Bektas
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اشترط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمقابلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن يقوم الأخير بإطلاق سراح جميع المعتقلين من أجل إعادة العلاقات بين البلدين.

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وقال أردوغان أمس السبت في لقاء تلفزيوني: "قبل كل شيء يجب على السيسي أن يقوم بإطلاق سراح جميع المعتقلين من خلال إصدار عفو عام، ولا يمكن أن ألتقي السيسي ما لم يتحقق ذلك العفو. أما الدول التي تقيم حاليا علاقات مع النظام المصري سيذكرها التاريخ بشكل مختلف. الشعب المصري له مكانة فريدة في قلوبنا، لكن السيسي ليس هكذا أبدا"، على حد قوله.

وضمن التصريحات التي جاءت تعقيبا على سؤال بخصوص عقد لقاءات مع الرئيس المصري، صرح أردوغان: "جوابي لمن يسأل لماذا لا تقابل السيسي.. أنا لا أقابل شخصا كهذا على الإطلاق".

ورفض أردوغان إعدام السلطات المصرية لـ42 شخصا منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السلطة، كان آخرهم 9 شبان الأسبوع الماضي.

وتوترت العلاقات بين القاهرة وأنقرة منذ عام 2013 الذي سقط فيه حكم الإخوان المسلمين بمصر.

المصدر: وكالات

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