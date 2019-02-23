حزب "تجمع أمل الجزائر" يطالب بالحوار وتنظيم ندوة وطنية للبت بالإصلاحات

عبّر عمار غول رئيس حزب "تجمع أمل الجزائر" عضو الائتلاف الرئاسي، عن تأييده للطابع السلمي للمسيرات الحاشدة ودعم مطالبها بإجراء إصلاحات، على حد وصفه.

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ووصف غول مظاهرات أمس الجمعة بالحراك السياسي والاقتصادي والاجتماعي، داعيا إلى الحوار تجنبا للفوضى، وإلى تنظيم ندوة وطنية لطرح كامل الرؤى فيما يتعلق بالإصلاحات.

كما أشاد غول بطريقة تعامل أجهزة الأمن مع المحتجين، دون أن يشير إلى الشعارات المناهضة لـ"العهدة الخامسة".

وفي رد على سؤال لـRT إن كان التحالف الرئاسي سيعيد حساباته بشأن "العهدة الخامسة" (الولاية الخامسة للرئيس بوتفليقة) بعد مظاهرات أمس، تحاشى عمار غول عن الرد صراحة وقال إن "الفيصل هو الانتخابات وليس اللجوء للشارع ولي الأذرع" بحسب تعبيره.

وكان آلاف الجزائريين خرجوا أمس الجمعة في مظاهرات بالعاصمة الجزائر بعد أيام من إطلاق نداءات للاحتجاج ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية للمرة الخامسة.

المصدر: RT