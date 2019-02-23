"داعش" يقتل ستة من صيادي السمك في العراق
Reuters Stringer
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أفاد مصدر أمني في العراق اليوم السبت بمقتل ستة من صيادي السمك في محافظة الأنبار بالعراق على يد تنظيم "داعش" الإرهابي.
وقال مصدر أمني لـRT، إن "ستة من صيادي السمك الذين قدموا من محافظة النجف، جنوبي العراق، قتلوا على أيدي عناصر تنظيم داعش في محافظة الأنبار".
وأضاف أن "القتلى يسكنون ناحية العباسية في محافظة النجف، وكانوا يذهبون بشكل مستمر لصيد الأسماك في تلك المنطقة"، مبيناً أن "ثلاثة منهم من عشيرة واحدة".
المصدر: RT
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