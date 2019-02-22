"واس" تغرد باللغة الصينية

نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) مساء يوم الجمعة أول تغريدة باللغة الصينية تضمنت أهم أهداف خطة إدراجها كمقرر دراسي لجميع المراحل التعليمية في المملكة.

وكالة الأنباء السعودية تنقل بدء خطة إدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في المملكة باللغة الصينية.#محمد_بن_سلمان_في_الصين#CrownPrinceinChina#واسpic.twitter.com/tUJ4XkvHq9 — واس (@spagov) 22 февраля 2019 г.

اتفق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته إلى الصين، على البدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات السعودية

وقالت وكالة "واس" إن ذلك يندرج في السعي لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين السعودية والصين، وتعميق الشراكة الاستراتيجية على كافة المستويات والأصعدة.

وأضافت الوكالة الرسمية أن الاتفاق على إدراج اللغة الصينية من شأنه أن يعزز التنوع الثقافي للطلاب في المملكة، ويسهم في بلوغ المستهدفات الوطنية المستقبلية في مجال التعليم على صعيد رؤية 2030.

وأشارت إلى أن إدراج اللغة الصينية في المناهج الدراسية يمثل خطوة مهمة باتجاه فتح آفاق دراسية جديدة أمام طلاب المراحل التعليمية المختلفة في السعودية باعتبار أن تعلم اللغة الصينية يعد جسرا بين الشعبين يسهم في زيادة الروابط التجارية والثقافية.

المصدر: واس