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مسؤول أمريكي: سنبقي 400 عسكري في سوريا

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مسؤول أمريكي: سنبقي 400 عسكري في سوريا
Reuters
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صرح مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية بأن الولايات المتحدة ستبقي 400 عسكري في سوريا، وأن واشنطن تتوقع نشر قوات لحلفائها الأوروبيين على الأراضي السورية.

وأوضح المسؤول الذي لم يذكر اسمه، أن نحو 200 عسكري سيبقون في القاعدة الأمريكية في التنف بالقرب من الحدود مع الأردن والعراق، و أن 200 آخرين سينشرون في المنطقة الآمنة التي تريد الولايات المتحدة إقامتها بشمال شرقي سوريا.

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وأضاف المسؤول أن القوة الأمريكية بشمال شرقي سوريا من المتوقع أن تكون جزءا من قوة مشتركة مع حلفاء أوروبيين، سيبلغ عددها ما بين 800 و1500 عسكري، تتولى إقامة ومراقبة المنطقة الآمنة بشمال شرقي سوريا.

وأشار المسؤول إلى أن المباحثات مع الحلفاء الأوروبيين حول المنطقة الآمنة بشمال شرقي سوريا لا تزال مستمرة.

من جانبه، أعرب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال جوزيف دانفورد عن ثقته بأن الحلفاء الأوروبيين سيأتون إلى سوريا.

وأضاف: "ليس هناك أي تغيير على الحملة الأساسية. ونحن نقوم بتكييف القدرات لأن طبيعة التهديد قد تغيرت".

المصدر: رويترز

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