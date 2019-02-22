مصادر إعلامية: البشير سيعلن حالة الطوارئ وتخليه عن رئاسة الحزب الحاكم وعدم الترشح للانتخابات القادمة

أفادت مصادر سودانية بأن رئيس البلاد عمر البشير سيعلن اليوم الجمعة عن عدم ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020، إلا أنه سيفرض حالة الطوارئ في البلاد بغية ترتيب الأوضاع.

وتوقعت المصادر أيضا أن يعلن البشير انسحابه من حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه، وأشارت إلى أن إعلان حالة الطوارئ يهدف إلى حسم الفساد وترتيب الأوضاع في البلاد قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في أبريل 2020.

ونقلت وسائل إعلام سودانية عن مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، صلاح عبد الله (قوش)، قوله، في إحاطة محدودة حضره رؤساء تحرير الصحف اليومية السياسية، إن الرئيس عمر البشير، سيعلن حالة الطوارئ سيحل الحكومتين، المركزية وللولايات وإعفاء جميع ولاة الولايات من مناصبهم، كما سيوقف إجراءات تعديل الدستور، التي تسمح له بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

من جانبه، حذر "تجمع المهنيين السودانيين" المعارض في بيان صدر اليوم السلطات من "محاولة الالتفاف على مطالب الشعب والقفز عليها"، مؤكدا أن الأمر سيسبب "المزيد من الفعل الثوري السلمي في الشوارع".

وجدد "التجمع" مطلبه بـ"تنحي النظام ورئيسه وتفكيك المؤسسات القمعية وتسليم السلطة لحكومة قومية مدنية انتقالية".

المصدر: RT