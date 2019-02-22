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انتشار أمني مكثف في العاصمة الجزائرية تحسبا لمظاهرات ضد "العهدة الخامسة"

أخبار العالم العربي

انتشار أمني مكثف في العاصمة الجزائرية تحسبا لمظاهرات ضد
Reuters Louafi Larbi
صورة أرشيفية
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انتشرت قوات الأمن الجزائرية منذ صباح اليوم الجمعة في كامل المداخل والأحياء الرئيسية للعاصمة، تحسبا للمظاهرات المنتظرة اليوم ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وتأتي هذه الإجراءات بعد أن شهدت مدن جزائرية أبرزها بجاية شرقي البلاد مظاهرات رافضة لترشح بوتفليقة لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل.

كذلك انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للخروج والتظاهر اليوم الجمعة، تحت عنوان (حراك_22_فيفري "فبراير").

من جانبها أمرت وزارة الأوقاف أئمة المساجد بتوحيد خطبة الجمعة، وحصرها في الدعوة إلى الحفاظ على المكتسبات الوطنية، وحماية الدولة، والولاء للوطن، وعدم الانسياق وراء نداءات "الفتنة"، بحسب تعليمات صادرة عن الوزارة.

المصدر: RT

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