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دعوات للتظاهر في الجزائر تحت شعار "لا للعهدة الخامسة"

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دعوات للتظاهر في الجزائر تحت شعار
Reuters Ramzi Boudina
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دعا ناشطون جزائريون للخروج في مظاهرات شعبية، اليوم الجمعة، احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة خامسة في الانتخابات المقرر إجراؤها في أبريل المقبل.

وأطلق جزائريون دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للخروج إلى الشارع والتظاهر رفضا لترشح بوتفليقة، تحت عنوان (حراك_22_فيفري "فبراير").

تتزامن هذه التحركات مع مظاهرات شهدتها عدة مدن جزائرية أبرزها كان في بجاية في شمال البلاد، حيث ردد المحتجون هتافات رافضة للعهدة الخامسة لبوتفليقة.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا لعهدة خامسة، لا للعار والهوان"، "الجزائر في وسط الجحيم وأنتم تلعبون بالنار".

وجاء في منشور وُزع على المحتجين أن "الوضع لم يعد يُطاق والشعب لن يقبل بالخامسة، وأن احتمال حدوث انزلاق أكبر ممكن جدا".

ونقلت وسائل إعلام جزائرية ومواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لمسيرات بمحافظة بجاية شارك فيها المئات من المواطنين، أغلبهم من فئة الشباب.

المصدر: وكالات

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