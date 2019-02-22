إطلاق نار على "قافلة ترفع رايات داعش" جنوب العاصمة الأردنية

أطلق أفراد من قبيلة بني صخر، يوم الخميس، النار على قافلة مركبات ترفع رايات تنظيم "داعش"، في مناطقهم جنوبي العاصمة الأردنية عمّان .

وأجبر شبان من القبيلة، القافلة على التوقف، قبل علمهم أنها تتبع لشركة إنتاج تلفزيوني، وتقوم بتصوير فيلم في المنطقة عن هذا التنظيم الإرهابي.

ورفع الفنانون المشاركون في القافلة، الرايات البيضاء، بعد إجبارهم على التوقف من قبل أفراد القبيلة، ولم يسفر الحادث عن إصابات.

ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺑﻨﻲ ﺻﺨﺮ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ ﺗﻄﻠﻖ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺗﺮﻓﻊ ﺭﺍﻳﺎﺕ ﺩﺍﻋﺶ وتبين انه تصوير فلم بعد ماشبعو طخ ههههه pic.twitter.com/wwV6865lqn — تركي الصخري (@VD7lM1BORYRFykf) 21 февраля 2019 г.

المصدر: "خبرني"