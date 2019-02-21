البرادعي ينتقد إعدامات مصر وبكري يرد: أنت تستحق الإعدام (فيديو)

قال الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري، يوم الخميس، إن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق ونائب رئيس مصر السابق محمد البرادعي يستحق الإعدام.

وأفاد بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" الفضائية، بأن البرادعي هو من يستحق الإعدام، لأنه يشجع الإرهاب ويحرض على مؤسسات الدولة.

وأشار إلى "أن البرادعي يدافع عن الإرهابيين القتلة، ويطالب مصر بوقف عقوبة الإعدام".

وتابع قائلا إن البرادعي ليس رجل دولة حقيقيا، وجاء بأجندة خارجية.

وكشف بكري الأسباب الحقيقة التي دفعت البرادعي إلى تقديم استقالته من منصبه، مشيرا إلى أن فض رابعة ليس له علاقة بالاستقالة.

وقال إن هناك 3 أسباب حقيقة وراء استقالته، وهي، أنه طالب بموكب مثل موكب الرئيس وتم رفض ذلك، كما طالب بالجلوس في قصر القبة وتم قبول الطلب، كما طالب بمرتب يومي (pocket money) 10 آلاف جنيه، بحسبما جاء على لسان النائب المصري.

وانتقد نائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي، تطبيق عقوبة الإعدام في مصر، داعيا لإلغائها.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه الشخصي الموثق بموقع "تويتر"، الخميس، غداة تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 مدانين باغتيال النائب العام المصري هشام بركات.

وقال البرادعي، "الإعدام عقوبة لا يمكن الرجوع عنها إذا نفذت على بريء، وقد أصبحت مرفوضة عالميا لأسباب عديدة".

وتابع: "أكثر من 170 دولة قامت بإلغائها قانونيا أو عمليا، وأقل من 40 دولة ما زالت تطبقها"، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة طالبت مرارا بتعليق تطبيقها إلى حين إلغائها.

واختتم البرادعي تغريدته بهاشتاغ (وسم) #لا_لعقوبة_ الإعدام.

عقوبة الإعدام عقوبة لايمكن الرجوع عنها إذا نفذت على برئ وقد أصبحت مرفوضة عالمياً لأسباب عديدة. أكثر من ١٧٠ دولة قامت بإلغائها قانونياً أو عملياً وأقل من ٤٠ دولة مازالت تطبقها. طالبت الأمم المتحدة مراراً بتعليق تطبيقها إلى حين إلغائها. #لا_لعقوبة_الإعدام — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) 21 февраля 2019 г.

كما نشر تغريدة ثانية تضمنت تقريرا تفصيليا بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في العالم، متهما الصحافة التي وصفها بـ"الصفراء" بـ"تغييب العقول".

تقرير تفصيلى بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في العالم ، بعيداً عن محاولات الصحافة الصفراء تغييب العقول . https://t.co/jZnKAUOLwp — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) 21 февраля 2019 г.

المصدر: يوتيوب + تويتر