حزب الله يرد على السفيرة الأمريكية لدى لبنان

نددت كتلة المشرعين عن حزب الله في مجلس النواب اللبناني بتصريحات السفيرة الأمريكية لدى بيروت إليزابيث ريتشارد بشأن قلق واشنطن إزاء دور حزب الله المتزايد في البلاد.

وفي معرض تعليقها على تصريحات ريتشارد والتي أدلت بها عقب اجتماعها برئيس الوزراء سعد الحريري، انتقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" في بيان لها "الموقف الأمريكي السلبي" إزاء حزب الله، والذي يتكرر في تصريحات السفراء الأمريكيين عقب لقاء أي مسؤول في لبنان.

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ووصفت الكتلة هذا الموقف بأنه "مرفوض ومدان ويمس بالسيادة الوطنية ويتنكر لحق مشروع ومثبت في القانون الدولي، وهو حق الدفاع عن النفس ومقاومة كل تهديد أو عدو، وينحاز بغير وجه حق إلى كيان إرهابي يواصل احتلاله لأراض لبنانية ويمعن يوميا في انتهاك السيادة اللبنانية".

وأشارت الكتلة إلى أن نزعة التسلط والهيمنة تملي هذا "الموقف العدواني الدائم"، مضيفة أن ذلك يزيد من كراهية الشعوب للإدارة الأمريكية التي "لم يثبت أن سياساتها تلتزم معايير الحق والعدالة بقدر ما تلتزم القوة والإرهاب على حساب حقوق الانسان".

وحمّل البيان الإدارة الأمريكية المسؤولية عن دعم "الأنظمة الدكتاتورية"، مشددا على أنه لا يمكن لواشنطن إطلاقا تقديم نفسها للعالم على أنها راعية الديمقراطية أو حامية حقوق الإنسان.

وخلص البيان إلى أن ظلم الولايات المتحدة وجبروتها هما "مصدر كل التوتر ومبعث كل المشاكل لشعوب ودول العالم".