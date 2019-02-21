وسائل إعلام: قتيل وجرحى بينهم أطفال جراء انفجار سيارة مفخخة في عفرين السورية

قتل شخص واحد على الأقل، وأصيب أكثر من 10 آخرين، اليوم الخميس، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين السورية، حسبما أفادت وسائل إعلام .

وأوردت وكالة "رووداو" الإخبارية الكردية (ومقرها إقليم كردستان العراق) أن "أكثر من عشرة أشخاص أصيبوا، بينهم أطفال، جراء انفجار سيارة مفخخة قرب مشفى (ديرسم) وسط مدينة عفرين"، بريف مدينة حلب الشمالي الغربي.

اللحظات الأولى لانفجار السيارة المفخخة قرب مشفى "ديرسم" بمدينة #عفرينpic.twitter.com/vfmMsyYVgY — HalabToday حلب اليوم (@HalabTodayTV) February 21, 2019

فيما ذكرت صحيفة "ميليت" التركية أن أنقرة حملت "وحدات حماية الشعب" الكردية (التي تصنفها أنقرة تنظيما إرهابيا) المسؤولية عن الهجوم، موضحة أن الانفجار وقع في شارع مكتظ وسط المدينة.

وكانت عفرين وقعت تحت سيطرة القوات التركية ووحدات "الجيش السوري الحر" المعارض لدمشق، في مارس العام 2018، نتيجة لعملية خاضتها ضد المقاتلين الأكراد السوريين.

المصدر: وكالات