تفجير قنبلة بفصيل "أحرار الشرقية" وسط عفرين وأنباء عن قتلى

وقع انفجار اليوم الأربعاء أمام مقر أحد الزمر السورية المسلحة المدعومة من تركيا، وسط مدينة عفرين شمالي سوريا وأنباء متضاربة عن سقوط قتلى وجرحى بين صفوف "الأحرار".

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وأفاد موقع "رووداو" الكردي نقلا من مصادر محلية، بأن "التفجير تم بقنبلة صوتية أمام المركز الثقافي الذي يتخذه الفصيل المذكور مقرا له"، وأن مسلحي الفصائل فرضوا طوقا أمنيا في مكان الحادث عقب الانفجار.

من جهتها ذكرت وكالة "هاوار" الكردية أن الانفجار أسفر عن مقتل 3 على الأقل من عناصر "أحرار الشرقية" وجرح آخرين.

يذكر أن مدينة عفرين شهدت مؤخرا انفجار عبوتين ناسفتين استهدفت حافلة ركاب وسط المدينة ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص.

المصدر: وكالات