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بالفيديو.. تجريد عسكري سعودي من بدلته خلال محاكمته بتهريب سجين خطير

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بالفيديو.. تجريد عسكري سعودي من بدلته خلال محاكمته بتهريب سجين خطير
@3ajel_ksa / Video Screensshot
محاكمة عسكري سعودي وتجريده من رتبته وبدلته
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أثار مقطع فيديو وثق لحظة تجريد أحد منتسبي المديرية العامة للسجون في السعودية من رتبته وبدلته العسكرية، بعد أن أدين بتهريب سجين، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في الفيديو المتداول رجل بزي عسكري يقف بين عدد من الضباط، بينما يصطف في الخلف عدد كبير من منسوبي المديرية العامة للسجون، ويسمعون إلقاء بيان فيه تفاصيل محاكمة العسكري المدان، قبل أن يتم نزع رتبته وبدلته العسكرية.

وانتقد مغردون ومدونون سعوديون عملية التصوير، مشيرين إلى أنها شأن داخلي لا يمكن إظهاره للعلن.

ونظرا للصخب الذي رافق مقطع الفيديو، أصدرت المديرية العامة للسجون بيانا قصيرا، قالت فيه إنه لا علاقة لها بعملية تصوير وتداول المقطع.

وأضافت المديرية على لسان متحدثها العميد أيوب بن حجاب، أنه تصرف فردي، مؤكدة في السياق أنه تم تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة المتسبب ومحاسبته.

المصدر: تويتر

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