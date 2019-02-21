بالفيديو.. تجريد عسكري سعودي من بدلته خلال محاكمته بتهريب سجين خطير
أثار مقطع فيديو وثق لحظة تجريد أحد منتسبي المديرية العامة للسجون في السعودية من رتبته وبدلته العسكرية، بعد أن أدين بتهريب سجين، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويظهر في الفيديو المتداول رجل بزي عسكري يقف بين عدد من الضباط، بينما يصطف في الخلف عدد كبير من منسوبي المديرية العامة للسجون، ويسمعون إلقاء بيان فيه تفاصيل محاكمة العسكري المدان، قبل أن يتم نزع رتبته وبدلته العسكرية.
#فيديو— عاجل السعودية (@3ajel_ksa) 21 февраля 2019 г.
تجريد عسكري في السجون من رتبته العسكرية
بسبب تهريبه لمسجون أثناء فترة خدمته pic.twitter.com/EVusKuWLKu
وانتقد مغردون ومدونون سعوديون عملية التصوير، مشيرين إلى أنها شأن داخلي لا يمكن إظهاره للعلن.
اسوء تقرير إعلامي— Alsmar999@yahoo.com (@alsmar999) 21 февраля 2019 г.
سؤل
ماهي فئدة نشر الخبر
لماذا نشر غسيلكم امام العالم
تشهير بالعسكري بأسباب أمور داخليه
يجب على النيابه العامه التدخل
بهذه القضيه التي يجب ان تكون محاكمه داخل محيط العمل بدون تشهير
قانونياً— سهم.... (@SeKox6TeQXSwq9k) 21 февраля 2019 г.
العسكري يقدر يرفع قضية على المصور
وياخذه معاه للسجن.
التشهير بالعقوبات داخلي فقط وليس على مستوى العالم
ولايكون بالتصوير بل بالمشاهدة الحية فقط.
ونظرا للصخب الذي رافق مقطع الفيديو، أصدرت المديرية العامة للسجون بيانا قصيرا، قالت فيه إنه لا علاقة لها بعملية تصوير وتداول المقطع.
وأضافت المديرية على لسان متحدثها العميد أيوب بن حجاب، أنه تصرف فردي، مؤكدة في السياق أنه تم تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة المتسبب ومحاسبته.
المتحدث الرسمي:— السجون (@pgd_KSA) 21 февраля 2019 г.
المقطع المتداول الذي بدا فيه نزع رتبة أحد الأفراد وتجريده من بدلته العسكرية ليس للمديرية العامة للسجون علاقة بتصويره وتداوله، ويعتبر تصرفاً فردياً، وقد تم تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة المتسبب ومحاسبته. pic.twitter.com/PExLJ5uzRV
المصدر: تويتر