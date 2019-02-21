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السيسي يؤكد على استقلالية القضاء

أخبار العالم العربي

السيسي يؤكد على استقلالية القضاء
Reuters
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن لا أحد يستطيع التدخل في عمل القضاء واستقلاله، وأن الدولة تعمل على ترسيخ هذا المبدأ من خلال الممارسات.

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وأوضح السيسي للمدعين العامين الذين يشاركون في المؤتمر الأول لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الدولة تدعم الادعاء العام والسلطات القضائية في مصر لأن سيادة القانون هي أساس الحكم، مؤكدا أنه لا يمكن لأحد أن يتدخل في عمل السلطة القضائية أو استقلالها، وأن الدولة تعمل على تعزيز هذا المبدأ من خلال الممارسات.

يشار إلى أن وزارة الداخلية المصرية، نفذت أمس، عقوبة الإعدام بحق تسعة شبان، صدرت بحقهم أحكام نهائية في واقعة اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات في  يونيو 2015.

وناشدت منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية، السلطات المصرية وقف تنفيذ الأحكام.

المصدر: صفحة المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية

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