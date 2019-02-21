السعودية.. القتل تعزيزا لصومالي ارتكب جرائم مشينة في جدة

نفذ في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس حكم بالقتل تعزيرا، بحق صومالي نهب سبع شقق في محافظة جدة واغتصب أربع نساء على الأقل.

تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بحق عبدالله أبو بكر صديق- صومالي الجنسية- بمحافظة #جدة لترصده لسبع شقق سكنية والسطو عليها صباحاً مستغلاً فترة دوام أصحابها وفعل فاحشة الزنا بأربع نساء بالقوة تحت التهديد بالسلاح الأبيض (سكين) وسلب ما بحوزتهن من مبالغ مالية وجواهر وأجهزة اتصال (نقال).#واسpic.twitter.com/Q6PdbTiiXF — واس (@spagov) ٢١ فبراير ٢٠١٩

وأكدت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الجاني المدعو عبدالله أبو بكر صديق، وهو صومالي الجنسية، "قام بالترصد لسبع شقق سكنية والسطو عليها صباحا مستغلا فترة دوام أصحابها وفعل فاحشة الزنا بأربع نساء بالقوة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.. وسلب ما بحوزتهن من مبالغ مالية ومجوهرات وأجهزة اتصال".

وبعد إلقاء أجهزة الأمن القبض على الرجل، قررت المحكمة الجزائية، أن ما ارتكبه هو "فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض"، وأصدرت حكما بقتله تعزيرا، وأيد هذا الحكم من قبل محكمة الاستئناف والمحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر.

المصدر: واس