تدفق التبرعات على زوجين سوريين فقدا أبناءهم السبعة في حريق بكندا

ذكرت جمعية "جو فاند مي" للتبرعات عبر الإنترنت أن حملة لصالح زوجين من اللاجئين السوريين، فقدا أبناءهم الـ7 في حريق بمنزل في شرق كندا، جمعت أكثر من ربع مليون دولار خلال 24 ساعة.

ووفقا لجمعية "جو فاند مي" الخيرية فقد جمعت 257357 دولارا أمريكيا من نحو ستة آلاف شخص خلال 24 ساعة.

وقالت الجمعية إن بعض الأطفال الذين لقوا حتفهم كانوا سعداء بالإقامة في كندا وشاركوا في أنشطة منها السباحة وركوب الدراجات الهوائية. وذكرت أن أعمارهم تتراوح بين أربعة شهور و15 عاما.

وقالت ناتالي هورن نائبة رئيس الجمعية يوم الأربعاء إن أفراد هذه العائلة كانوا "يتسمون بالمرح الشديد والابتسامة الدائمة والشعور بالامتنان والحب".

وأضافت أن الأب يرقد بالمستشفى ويعاني من إصابات تهدد حياته، بينما لم تصب الأم، لكنها "تمر بحالة من الحزن الغامر".

وعن حملة جمع الأموال للعائلة المنكوبة، قالت هورن "أظهر المجتمع قدرا هائلا من الدعم على المستوى المحلي والوطني والدولي. وهذا يعني الكثير".

ودشن أصدقاء عائلة الضحايا ومجلس أئمة مدينة هاليفاكس وجمعية "إتش.إي.إيه.آر.تي" المعنية بشؤون اللاجئين، حملة التبرعات عبر مؤسسة "جو فاند مي" من أجل عائلة برهو المنكوبة.

Photos from the vigil tonight in #Halifax to honour the seven children who died in a fatal fire. pic.twitter.com/AkoePBh4ao — Alexander Quon (@AlexanderQuon) 20 февраля 2019 г.

يذكر أن 7 أطفال من عائلة سورية لاجئة لقوا حتفهم في حريق اندلع داخل منزلهم في مدينة هاليفاكس، جنوب شرقي البلاد.

وكانت عائلة برهو السورية وصلت إلى كندا في عام 2017 ، وهي أول عائلة ترعاها هذه الجمعية الخيرية.

المصدر: وكالات