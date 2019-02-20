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تفكيك عصابة مخدرات يتزعمها مغربي في إسبانيا

أخبار العالم العربي

تفكيك عصابة مخدرات يتزعمها مغربي في إسبانيا
AFP FADEL SENNA
قوات الأمن المغربي - أرشيف
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تمكنت عناصر الحرس المدني الإسباني من تفكيك منظمة إجرامية تتكون من 6 أشخاص، تهرب مخدر الحشيش من المغرب بغرض توزيعه وإعادة بيعه داخل الدول الأوروبية.

وأوردت وكالة الأنباء "أوروبا بريس"، أن العملية الأمنية، التي أطلقت عليها تسمية "رفض Despedido"، مكنت من حجز أكثر من 800 كيلوغراما من الممنوعات وقارب سياحي وثلاث سيارات رباعية الدفع، بالإضافة إلى مبلغ 7 آلاف يورو وهواتف ذكية وحواسيب محمولة وأجهزة ملاحة لتحديد المواقع.

وأضاف المصدر، أن "الشبكة تدخل كميات كبيرة من مخدر الماريخوانا عبر شاطئ إلمار مينور في مدينة مورسيا بإقليم الأندلس الجنوبي"، مشيرا إلى أن عناصر الأمن استمرت في التحقيق على خلفية إيقاف 3 عناصر يشتبه في تورطهم في أعمال الترويج بالمخدرات بين المغرب وإسبانيا.

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وجرى التعرف على باقي المتورطين الحاملين للجنسيتين الإسبانية والمغربية، فيما أوضحت المصادر الإعلامية، أن "الشبكة يتزعمها مهاجر مغربي، مقيم في مدينة ألميريا، ويملك خبرة واسعة في هذا المجال".

ونفذت عمليات المداهمة والتفتيش بالتعاون بين القوات الأمنية في المغرب ونظيرتها الإسبانية.

المصدر: هسبريس

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