رئيس الوزراء العراقي يتحدث عن الزيادة في مادة "العدس"

اضطر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى التعليق على الزيادة الحاصلة في مادة العدس ضمن الحصة التموينية التي توزع في العراق، عقب جدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عبد المهدي، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، تعليقا على هذا الجدل، إن "الزيادة أفضل من النقصان، وإنه في حال جرى إنقاص تلك الكمية بالتأكيد سيكون هناك رفض من قبل المواطنين".

وواجه قرار مجلس الوزراء سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، متسائلين عما قدمته الحكومة خلال الفترة الماضية من تاريخ التصويت عليها في البرلمان العراقي قبل أشهر.

وأعلنت وزارة التجارة، الاثنين، عن موافقة مجلس الوزراء على قيامها بإضافة 5 كغم من مادة الطحين الصفر للعائلة الواحدة، 0.5 كغم من مادة العدس للفرد الواحد، ضمن مفردات البطاقة التموينية لشهر رمضان المقبل، وهو ما أثار سخرية المواطنين على الشبكات الاجتماعية.

المؤتمر الصحفي الاسبوعي لرئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي. https://t.co/lX6KXSILy4 — عادل عبدالمهدي (@AdilAbdAlMahdi) February 19, 2019

وتضمنت "الحصة التموينية" أيام النظام السابق، 9 مواد بينها مساحيق للغسيل، ومستلزمات الحلاقة، فضلا عن المواد الرئيسية كالطحين والأرز والسكر وغيرها، لكن، بعد سقوط بغداد عام 2003، تقلصت الحصة إلى أربع مواد فقط، الأرز والطحين والسكر والزيت، مع عدم الانتظام في توزيعها.

وشهد الملف فسادا ماليا كبيرا بعد عام 2003، بحسب الأجهزة الرقابية، من دون قدرتها على ضبط ذلك، فيما قضت محكمة الدولة بسجن وزير التجارة الأسبق فلاح السوداني بتهمة الفساد.

المصدر: إرم نيوز