طهران تفرج عن 3 أردنيين موقوفين لديها منذ ديسمبر الماضي

أفرجت السلطات الإيرانية اليوم الأربعاء عن 3 أردنيين دخلوا مياهها الإقليمية بالخطأ أواخر ديسمبر الماضي.

وصرح الناطق باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة، بأن الخارجية الإيرانية أبلغت القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الأردن في طهران بقرار الإفراج عن الأردنيين الثلاثة.

وأضاف القضاة أن قرار الإفراج تضمن الاكتفاء بفرض غرامة مالية كمخالفة على الدخول وممارسة الصيد البحري غير المشروع داخل المياه الإقليمية الإيرانية، وتعويضا ماليا عما لحق بالقارب الأمني الإيراني من أضرار.

وأوضح القضاة أن الوزارة تابعت القضية منذ بدايتها وحتى اتخاذ قرار الإفراج وأن السفارة الأردنية في طهران تعمل بالتنسيق مع الخارجية الإيرانية الآن لدفع الغرامات المطلوبة، واستلام المواطنين الأردنيين وتأمين رحلة عودتهم إلى ذويهم.

المصدر: صحيفة "الغد" الأردنية