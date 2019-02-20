هانت: العلاقات مع السعودية تمنح بريطانيا مجالا للعمل من أجل السلام في اليمن

دافع وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، عن علاقات بلاده الوثيقة مع السعودية، قائلا إنها تمنح بريطانيا مجالا لمحاولة إنهاء الحرب في اليمن.

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وقال هانت خلال زيارة لبرلين، "العلاقة الاستراتيجية بين المملكة المتحدة والسعودية هي ما يسمح بأن يكون لنا تأثير كبير في إحلال السلام في اليمن".

وتابع هانت "أهداف بريطانيا وألمانيا واحدة، لكننا بحاجة لمواصلة تلك العلاقة الاستراتيجية لضمان وجود صوت أوروبي على الطاولة، لفعل كل ما بوسعنا من أجل السلام".

وكان هانت قد بعث برسالة لنظيره الألماني هايكو ماس، طالب فيها برفع الحظر الذي فرضته برلين على توريدات الأسلحة للسعودية على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأفادت مجلة "دير شبيغل" الألمانية بأن هانت عبر في الرسالة عن قلقه البالغ من تأثير قرار الحكومة الألمانية على قطاعي الصناعات الدفاعية البريطاني والأوروبي، محذرا من عواقب سلبية على قدرة أوروبا على الوفاء بالتزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي.

المصدر: وكالات