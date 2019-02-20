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لافروف.. تشكيل اللجنة الدستورية السورية صار في مراحله الأخيرة

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لافروف.. تشكيل اللجنة الدستورية السورية صار في مراحله الأخيرة
Sputnik
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن عملية تشكيل اللجنة الدستورية السورية صارت في مراحلها الأخيرة، مشيدا بمؤتمر سوتشي للتسوية السورية ومقرراته.

وقال لافروف، خلال مؤتمر بمناسبة السنوية الأولى لرحيل المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين: "استنادا لمقررات مؤتمر سوتشي تم الآن توفير كل الظروف اللازمة لبدء العملية السياسية، وتشكيل اللجنة الدستورية بمشاركة كل القوى السياسية السورية، صار في مراحله النهائية". 

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وفي وقت سابق، أكدت الخارجية الروسية أن تشكيلة اللجنة الدستورية السورية متفق عليها عمليا، إلا أن الأمم المتحدة أصرت على استبدال بعض الأسماء في حصة المجتمع المدني في قوام اللجنة.

المصدر: وكالات

 

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