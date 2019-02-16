بيدرسن: هناك تقدم في تشكيل اللجنة الدستورية السورية لكن المهمة لم تنجز بعد

صرح المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسن بأن تشكيلة اللجنة الدستورية لم يتم الاتفاق عليها بعد، لكن هذه العملية سجلت تقدما ملموسا حتى الآن.

وقال بيدرسن لوكالة نوفوستي ردا على سؤال عن الموعد المتوقع لإتمام تشكيل اللجنة: "كلما كان ذلك أسرع، كان أفضل".

وأضاف: "كلنا متفقون على ضرورة تحقيق ذلك في أسرع وقت. لا يزال علينا الاتفاق على أسماء المرشحين والقواعد الإجرائية. أعتقد أننا حققنا تقدما ملموسا في ذلك".

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وفي وقت سابق، أكدت الخارجية الروسية أن تشكيلة اللجنة الدستورية السورية متفق عليها عمليا، إلا أن الأمم المتحدة أصرت على استبدال بعض الأسماء في حصة المجتمع المدني في قوام اللجنة.

وشدد قادة روسيا وتركيا وإيران خلال لقائهم في سوتشي الخميس على ضرورة تكثيف الجهود لإطلاق اللجنة الدستورية في سوريا في أقرب وقت ممكن.

المصدر: نوفوستي