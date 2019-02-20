قرقاش للحوثيين: يجب أن تتطابق أفعالكم مع أقوالكم في الحديدة

شدد وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش على ضرورة تطابق تصريحات الحوثيين مع أفعالهم على أرض الواقع بشأن اتفاق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة اليمنية.

وكتب قرقاش على تويتر: "يجب أن تقابل الكلمات الحوثية بالأفعال في ما يتعلق بإعادة الانتشار في الحديدة. في السابق جميع الالتزامات انقضت ولا ينبغي أن يتكرر الأمر. النجاح في التنفيذ سيؤدي إلى نتائج واعدة أكثر".

Crucial that Houthi words are met with deeds on redeployment in Hodeida. Earlier dates & commitments lapsed. New ones should not. Success in implementation will lead to more promising results. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٢٠ فبراير ٢٠١٩

وكان طرفا النزاع في اليمن قد اتفقا الأحد الماضي على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة التي تعتبر جزءا مهما من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أوائل ديسمبر في السويد.

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وتقضي المرحلة الأولى بسحب قوات الطرفين من بعض مناطق خطوط المواجهات، وانسحاب جزئي من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف.

وتأمل الأمم المتحدة في أن يتيح خفض التصعيد في الحديدة وصول المساعدات الغذائية والطبية لملايين اليمنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها في بلد يقف على شفا المجاعة.

المصدر: وكالات