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قرقاش للحوثيين: يجب أن تتطابق أفعالكم مع أقوالكم في الحديدة

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قرقاش للحوثيين: يجب أن تتطابق أفعالكم مع أقوالكم في الحديدة
Reuters
أنور قرقاش - وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية
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شدد وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش على ضرورة تطابق تصريحات الحوثيين مع أفعالهم على أرض الواقع بشأن اتفاق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة اليمنية.

وكتب قرقاش على تويتر: "يجب أن تقابل الكلمات الحوثية بالأفعال في ما يتعلق بإعادة الانتشار في الحديدة. في السابق جميع الالتزامات انقضت ولا ينبغي أن يتكرر الأمر. النجاح في التنفيذ سيؤدي إلى نتائج واعدة أكثر".

وكان طرفا النزاع في اليمن قد اتفقا الأحد الماضي على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة التي تعتبر جزءا مهما من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أوائل ديسمبر في السويد.

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وتقضي المرحلة الأولى بسحب قوات الطرفين من بعض مناطق خطوط المواجهات، وانسحاب جزئي من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف.

وتأمل الأمم المتحدة في أن يتيح خفض التصعيد في الحديدة وصول المساعدات الغذائية والطبية لملايين اليمنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها في بلد يقف على شفا المجاعة.

المصدر: وكالات

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