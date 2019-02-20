البرادعي يدعو الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الاقتداء بالرئيس الموريتاني

دعا محمد البرادعي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى رفض التعديلات الدستورية، إذا أراد أن يجنب البلاد المزيد من الانقسام.

وحث البرادعي السيسي على اتخاذ مثل هذه الخطوة إذا أراد أن يكون متسقا مع تأكيداته بشأن تداول السلطة، مقتبسا من ذلك تصريحا يقول: "مفيش مجال في مصر لديكتاتور خلاص ...ودى أحد مكاسب الثورة والدستور والقانون".

على رئيس الجمهورية، وكما فعل نظيره فى موريتانيا، أن يعلن رفضه للتعديلات غير الدستورية إذا أراد أن يكون متسقاً مع تأكيداته عن تداول السلطة وأنه "مفيش مجال فى مصر لديكتاتور خلاص ...ودى أحد مكاسب الثورة والدستور والقانون "، وكذلك إذا كان حريصاً أن يجنب البلاد المزيد من الإنقسام. — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) February 19, 2019

المصدر: تويتر