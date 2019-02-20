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البرادعي يدعو الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الاقتداء بالرئيس الموريتاني

أخبار العالم العربي

البرادعي يدعو الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الاقتداء بالرئيس الموريتاني
AFP
محمد البرادعي - أرشيف
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دعا محمد البرادعي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى رفض التعديلات الدستورية، إذا أراد أن يجنب البلاد المزيد من الانقسام.

وحث البرادعي السيسي على اتخاذ مثل هذه الخطوة إذا أراد أن يكون متسقا مع تأكيداته بشأن تداول السلطة، مقتبسا من ذلك تصريحا يقول: "مفيش مجال في مصر لديكتاتور خلاص ...ودى أحد مكاسب الثورة والدستور والقانون".

المصدر: تويتر

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