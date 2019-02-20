أمير سعودي يطلق قذيفة مدفع على هدف عسكري!

ظهر نائب أمير منطقة نجران تركي بن هذلول بن عبد العزيز في مقطع فيديو وهو يطلق قذيفة مدفع مشاركة منه مع عسكريي بلاده "في الحد الجنوبي" بضرب ما وصفها بـ"الأهداف العسكرية المشروعة".

وأوضحت صحيفة "سبق" الإلكترونية أن نائب أمير نجران زار "الخطوط الأمامية في الحد الجنوبي، وأكد فخر واعتزاز الجميع بالقدرات القتالية، والتدريب العالي التي يتحلى بها جنود الوطن البواسل في مختلف القطاعات العسكرية، منوها بالملاحم البطولية والتضحيات التي سطروها في ميدان الشرف والعزة على الحد الجنوبي لدحر العدو وكل من تسول له نفسه الاقتراب من حدود بلاد الحرمين الشريفين".

وأفادت الصحيفة بأن الأمير تركي بن هذلول استمع خلال جولته في خطوط الجبهة الأمامية إلى "شرح مفصل قدمه قائد قوة نجران اللواء ركن محمد بن غرامة الزهراني عن أبرز المهمات والواجبات التي تؤديها الوحدات المشاركة، في المواقع العسكرية على الحد الجنوبي والأعمال المناطة بهم في الدفاع عن الوطن".

المصدر: سبق