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الجيش المصري: قتلى في صفوف إرهابيين شنوا هجوما في العريش

أخبار العالم العربي

الجيش المصري: قتلى في صفوف إرهابيين شنوا هجوما في العريش
AFP Khaled DESOUKI
صورة من الأرشيف
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صرحت مصدر لـ RT بأن الجيش المصري تصدى مساء الثلاثاء لهجوم عناصر إرهابية على نقطة أمنية في مدينة العريش التابعة لمحافظة شمال سيناء.

وقال المصدر إن "الجيش المصري تصدى لهجوم على ارتكاز أمني بكمين الميدان بالعريش وأسقط عددا من القتلى في صفوف العناصر الإرهابية".

وقضت قوات الأمن المصرية في وقت سابق على 16 مسلحا خلال مداهمة لبؤرتين إرهابيتين في العريش شمالي سيناء، خطط المتوارون فيهما لسلسلة من العمليات الإرهابية. وعثر الأمن المصري في الوكرين للإرهابيين على أسلحة نارية وذخائر وعبوات وأحزمة ناسفة.

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وشهدت منطقة شمال سيناء هجوما إرهابيا يوم 16 فبراير الجاري، استهدف نقطة أمنية للقوات المصرية، أسفر عن مقتل وإصابة 15 عسكريا مصريا.

المصدر: RT

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