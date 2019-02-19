الأمن المصري يصفّي 16 إرهابيا في العريش شمالي سيناء
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صفت قوات الأمن المصرية 16 مسلحا بمداهمة بؤرتين إرهابيتين في العريش شمالي سيناء كان يخطط المتوارون فيهما لسلسلة من العمليات الإرهابية.
وأفادت المصادر، بقتل 10 إرهابيين بمداهمة البؤرة الأولى في أحد المنازل المهجورة بأرض فضاء في حي العبيدات "دائرة قسم شرطة ثالث العريش".
وأضافت أن المداهمة الثانية أسفرت عن تصفية 6 إرهابيين بأحد المنازل قيد الإنشاء بمنطقة أبو عيطة "دائرة قسم شرطة ثالث العريش".
وعثر الأمن المصري في الوكرين على أسلحة نارية وذخائر وعبوات وأحزمة ناسفة.
المصدر: وكالات
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