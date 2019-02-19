 
مباشر
عاجل
لافروف: واشنطن تسعى إلى تقسيم سوريا وإنشاء دويلة شرق الفرات

الأمن المصري يصفّي 16 إرهابيا في العريش شمالي سيناء

أخبار العالم العربي

الأمن المصري يصفّي 16 إرهابيا في العريش شمالي سيناء
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lhah

صفت قوات الأمن المصرية 16 مسلحا بمداهمة بؤرتين إرهابيتين في العريش شمالي سيناء كان يخطط المتوارون فيهما لسلسلة من العمليات الإرهابية.

إقرأ المزيد
مقتل وإصابة 15 عسكريا بهجوم إرهابي شمالي سيناء

وأفادت المصادر، بقتل 10 إرهابيين بمداهمة البؤرة الأولى في أحد المنازل المهجورة بأرض فضاء في حي العبيدات "دائرة قسم شرطة ثالث العريش".

وأضافت أن المداهمة الثانية أسفرت عن تصفية 6 إرهابيين بأحد المنازل قيد الإنشاء بمنطقة أبو عيطة "دائرة قسم شرطة ثالث العريش".

وعثر الأمن المصري في الوكرين على أسلحة نارية وذخائر وعبوات وأحزمة ناسفة.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

العشرات يقاطعون الأسد ليلقوا قصائدهم!