الأمن المصري يصفّي 16 إرهابيا في العريش شمالي سيناء

صفت قوات الأمن المصرية 16 مسلحا بمداهمة بؤرتين إرهابيتين في العريش شمالي سيناء كان يخطط المتوارون فيهما لسلسلة من العمليات الإرهابية.

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وأفادت المصادر، بقتل 10 إرهابيين بمداهمة البؤرة الأولى في أحد المنازل المهجورة بأرض فضاء في حي العبيدات "دائرة قسم شرطة ثالث العريش".

وأضافت أن المداهمة الثانية أسفرت عن تصفية 6 إرهابيين بأحد المنازل قيد الإنشاء بمنطقة أبو عيطة "دائرة قسم شرطة ثالث العريش".

وعثر الأمن المصري في الوكرين على أسلحة نارية وذخائر وعبوات وأحزمة ناسفة.

المصدر: وكالات