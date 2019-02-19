ولي العهد السعودي يتسلم هدية ثمينة في باكستان

تسلم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته لباكستان هدية ثمينة، بالإضافة إلى تقليده وسام "نيشان باكستان"، وهو أعلى وسام مدني في الدولة.

وأفادت وسائل إعلام باكستانية بأن رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني صادق سنجراني قدم للأمير محمد بن سلمان صورة الأمير ونسخة من بندقية رشاشة من نوع "هكلر كوخ أم بي 5"، المصنوع بعض قطعها من الذهب.

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وقلد الرئيس الباكستاني عارف علوي، ولي العهد السعودي أعلى وسام مدني باكستاني، وهو "نيشان باكستان".

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وجرت المراسم الرسمية بحضور رئيس الوزراء عمران خان وقادة القوات المسلحة الباكستانية ورئيسي مجلسي البرلمان وأعضاء الحكومة.

وغادر ولي العهد السعودي إسلام آباد مساء الاثنين، عقب زيارة رسمية أسفرت عن توقيع اتفاقيات تقدر بنحو 20 مليار دولار.

المصدر: وكالات