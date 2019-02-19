العراق.. داعش يعدم 6 مواطنين اختطفهم في النخيب

أعلن نائب محافظ كربلاء في العراق علي الميالي، اليوم الثلاثاء، أن تنظيم "داعش" أعدم 6 مدنيين اختطفهم في صحراء النخيب جنوبي البلاد.

وقال الميالي: "أعدم تنظيم داعش 6 من أصل 12 كان اختطفهم يوم الاثنين في صحراء النخيب أثناء بحثهم عن الكمأ، وهم من أهالي الحيرة في محافظة النجف".

وأضاف أنه "تم التعرف على الجثث، فيما يجري البحث عن الآخرين".

من جهته، أعلن شيخ عشيرة، في ناحية النخيب بالأنبار عبدالله هذال العنزي، العثور على جثث مغدورين خطفهم تنظيم "داعش" غربي الأنبار.

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وأفاد مصدر في محافظة الأنبار غربي العراق، مساء الاثنين، باختطاف تنظيم "داعش" لسبعة أشخاص في الصحراء غرب ناحية النخيب قرب الحدود العراقية السعودية خلال قيامهم بجمع محصول الكمأ، فيما أكدت خلية الإعلام الأمني، أن عدد المختطفين 12 مواطنا.

المصدر: السومرية نيوز