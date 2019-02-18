مسلحون يختطفون 12 عراقيا في منطقة النخيب

أكد بيان لخلية الإعلام الأمني في العراق، أن مسلحين مجهولين، أقدموا على اختطاف 12 مواطنا في منطقة النخيب بين محافظتي كربلاء والأنبار.

وجاء في البيان أن "المختطفين وجميعهم من المدنيين كانوا يذهبون للصحراء لاستخراج الكمأ، في المناطق الصحراوية بمسافة تبعد 120 كيلو متر غرب ناحية النخيب".

وأضاف أن "مسلحين يستقلون سيارتين من نوع بيك آب ونسيان، خطفوا الأشخاص الـ 12، واقتادوهم إلى جهة مجهولة".

إقرأ المزيد

وأشار البيان إلى أن "الأجهزة الأمنية والعسكرية باشرت في منطقة الحدث اتخاذ إجراءات البحث والتحري والمتابعة لكشف ملابسات الحادث".

وتكررت في الآونة الأخيرة، حوادث الخطف والقتل من طرف عناصر تنظيم "داعش" ضد مدنيين عراقيين، أحدثها اختطاف عدد من المدنيين من الباحثين عن ثمرة الكمأ في المناطق الصحراوية النائية.

المصدر: RT