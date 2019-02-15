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العراق.. "داعش" يخطف 3 مدنيين للمرة الثانية وفي نفس المكان خلال أسبوع

أخبار العالم العربي

العراق..
Reuters Osamah Waheeb
عناصر من قوات الأمن العراقي - أرشيف
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أعلن مصدر أمني في محافظة الأنبار غربي العراق عن خطف تنظيم "داعش" الإرهابي ثلاثة مدنيين في صحراء المحافظة.

وقال المصدر لـRT، إن تنظيم "داعش" اختطف ثلاثة مدنيين كانوا يجمعون الكمأ في صحراء المحافظة وأن مصير المخطوفين لا يزال مجهولا".

وأوضح المصدر أن هذه المرة الثانية التي يخطف فيها "داعش" مدنيين في نفس المكان خلال أسبوعين.

تجدر الإشارة إلى أن عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار عيد عماش، كان قد كشف قبل أسبوعين عن خطف "داعش" مدنيين اثنين في المحافظة وإعدامهما.

 المصدر: RT

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