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العراق.. القبض على مسؤول أوكار "داعش"

أخبار العالم العربي

العراق.. القبض على مسؤول أوكار
Reuters Thaier al-Sudani
العراق- أرشيف
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قبضت القوات العراقية اليوم الجمعة على مسؤول أوكار تنظيم "داعش" متخفيا شمالي العاصمة بغداد، حسب مركز الإعلام الأمني.

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وقال المركز في بيان صحفي، إن "قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة بغداد وبناء على معلومات استخبارية ومراقبة دقيقة ألقت القبض على مسؤول أوكار عصابات "داعش".

وأضاف: "عملية القبض تأتي وفق مذكرة قضائية، وتم تسليم الموقوف للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

المصدر: السومرية

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