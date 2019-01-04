العراق.. القبض على مسؤول أوكار "داعش"

قبضت القوات العراقية اليوم الجمعة على مسؤول أوكار تنظيم "داعش" متخفيا شمالي العاصمة بغداد، حسب مركز الإعلام الأمني.

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وقال المركز في بيان صحفي، إن "قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة بغداد وبناء على معلومات استخبارية ومراقبة دقيقة ألقت القبض على مسؤول أوكار عصابات "داعش".

وأضاف: "عملية القبض تأتي وفق مذكرة قضائية، وتم تسليم الموقوف للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

المصدر: السومرية