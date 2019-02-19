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الأمن المصري يكشف عن لغز وفاة شاب داخل شقته

أخبار العالم العربي

الأمن المصري يكشف عن لغز وفاة شاب داخل شقته
Reuters
الامن المصري
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كشفت أجهزة الأمن في مصر لغز وفاة شاب في العقد الثالث من العمر، داخل شقته، وكانت أصابع الاتهام بقتله وجهت لفتاتين، نظرا لصعودهما إلى شقته وقت وقوع الحادث.

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وتلقى قسم شرطة السلام، بلاغا يفيد بوفاة شاب داخل شقته بعد انبعاث رائحة كريهة منها، وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وعثرت على جثة الشاب.

وبالفحص والتحريات، تبين اختفاء الشاب بعد نزول فتاتين من شقته، حيث اعتادتا القدوم إليه لقضاء سهرات حمراء، بحسب ما ذكره حارس العمارة التي يقطنها الشاب، الأمر الذي أثار الشبهات حول تورطهما في القضية.

وبإجراء الكشف الطبي من قبل الطب الشرعي، تبين أن وفاة الشاب جاءت بعد تناوله لمخدر "الأستروكس" بكمية كبيرة، قبل قدوم الفتاتين إلى الشقة.

كما تبين أن الفتاتين ذهبتا للشقة السكنية وعندما عرفتا بوفاة الشاب هربتا من الشقة، لإبعاد الشبهات عنهما، أو انفضاح علاقتهما به.

وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة، فيما تم إخلاء سبيل الفتاتين بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

المصدر: وكالات

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