البحرين: ضبط عصابة لتهريب المخدرات من إيران أحد زعمائها شيخ ثمانيني

أعلنت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية البحرينية إلقاء القبض على عصابة لتهريب المخدرات عن طريق البحر مصدرها إيران.

وضبط الأمن البحريني لدى أفراد العصابة مخدرات تقدر قيمتها في سوق المتعاطين بحوالي مليون و650 ألف دينار (حوالي 4,4 مليون دولار).

وتنوعت المواد المخدرة المضبوطة بين الحشيش والماريجوانا والشبو، كما تم ضبط مبالغ مالية بعملات متنوعة، بينها الدينار البحريني والتومان الإيراني والريال السعودي.

والمقبوض عليم هم متزعّم الشبكة غلام رضا علي محمد البالغ 69 عاما وأعوانه الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 44 و82 عاما.

واتخذت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموقوفين الذين تم ترحيلهم إلى النيابة العامة.

المصدر: وكالة أنباء البحرين