بالصور.. أول عائلة سورية تخرج من منطقة الـ55 كم عبر ممر جليغيم

دخلت أول عائلة مؤلفة من 23 شخصا، 7 نساء و10 أطفال ورجلين و4 شيوخ مساء اليوم الثلاثاء إلى مناطق جنوب شرقي البلاد عبر ممر جليغيم قادمة من منطقة الـ55 كم.

وتحصلت RT على مجموعة من الصور وثقت لحظة عبور العائلة للمعبر.

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وبدأ اليوم تنفيذ إعلان موسكو ودمشق حول فتح معبرين إنسانيين لخروج المواطنين السوريين من مخيم الركبان جنوب شرقي البلاد اعتبارا من 19 فبراير.

وتم فتح الممرين في نقطتين بمحيط منطقة الـ55 كم التي تحتلها القوات الأمريكية، في منطقة جليغيم وجبل الغراب، وتوجد في هاتين النقطتين مراكز لتقديم المساعدة الطبية ومركز لتدقيق الوثائق ومراكز لتقديم الطعام، بالإضافة إلى مركز للهلال الأحمر السوري.

كما تتواجد في المنطقة فرق متخصصة روسية وسورية بحماية الشرطة العسكرية الروسية والقوات السورية.

المصدر: RT