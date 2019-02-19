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قطر تدين تفجير "الدرب الأحمر" في القاهرة

أخبار العالم العربي

قطر تدين تفجير
RT
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أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي وقع قرب جامع الأزهر في منطقة الدرب الأحمر وسط العاصمة المصرية القاهرة، وأسفر عن مقتل 3 من رجال الشرطة وإصابة 3 آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية ثبات موقف الدوحة الرافض للعنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.

وعبّر البيان عن تعازي قطر لذوي الضحايا والشعب المصري متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

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وأعلنت الداخلية المصرية مساء أمس محاصرة عنصر إرهابي قبل تفجير نفسه بعبوة ناسفة بمنطقة الدرب الأحمر وسط القاهرة وتصفيته، ومقتل أميني شرطة وضابط من قوة الأمن الوطني ومباحث القاهرة.

جدير بالذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر متهمة الدوحة بدعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية لهذه البلدان، وهو ما تنفيه قطر بشكل قاطع.

المصدر: وكالات

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