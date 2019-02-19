"حزب الله" وحقيقة تقليص مرتبات عناصره ومسؤوليه!

احتفت وسائل إعلام إسرائيلية بخبر نشرته صحيفة لبنانية جاء فيه أن حزب الله يتبع سياسة تقشفية وصلت حد تقليص مرتبات عناصره ومسؤوليه مؤخرا إلى النصف.

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وكانت صحيفة الجمهورية اللبنانية قد أفادت مؤخرا في خبر "خاص" بأن مفعول العقوبات الأمريكية على إيران يبدو أنه وصل إلى "حزب الله"، ورأت أن ذلك ظهر "واضحا من خلال سياسة التقشف المالية التي يتبعها الحزب والتي وصلت إلى حد دفع نصف راتب هذا الشهر للعناصر والمسؤولين، كذلك وقف مساعدات شهرية كانت تدفع على شكل معاشات شهرية".

وأضافت وسائل إعلام إسرائيلية للخبر معلومة تقول إن وتيرة تدهور قيمة العملة الإيرانية تسارعت "حيث بلغت نسبة هبوطها منذ يوم أمس نحو 3 % وبيع الدولار الواحد ب 13,100 تومانا، بالمقارنة مع 12,700 تومان أمس الأول".

وذكّرت أيضا بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد "قرر انسحاب بلاده من الاتفاقية النووية الموقعة مع إيران وإعادة فرض العقوبات عليها مما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية فيها".

المصدر: الجمهورية + هيئة البث الإسرائيلي