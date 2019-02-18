 
مباشر

مصر.. التحقيق مع موظف ارتدى النقاب وتحرش بسيدات داخل مستشفى

أخبار العالم العربي

مصر.. التحقيق مع موظف ارتدى النقاب وتحرش بسيدات داخل مستشفى
Youtube Screenshot
مصر.. التحقيق مع موظف ارتدى النقاب وتحرش بسيدات داخل مستشفى
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lh86

باشرت النيابة العامة بدمياط (أقصى شمال مصر) التحقيقات في واقعة ضبط عامل ارتدى نقابا وتحرش بسيدات في مستشفى الرمد، اليوم الاثنين.

وأخطرت إدارة مستشفى الرمد في دمياط الشرطة بضبط المتهم "ر. أ" (31 سنة) موظف في مجلس المدينة، بعد ارتدائه عباءة ونقابا ووقوفه في صف نسائي ومحاولته التحرش بسيدة.

وقال شهود عيان إن أفراد الأمن الإداري تمكنوا من ضبط المتهم بعد محاولته التحرش بفتاة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لهذا السبب يختلف صوتنا المسجل عن الذي نسمعه!