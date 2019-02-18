مصر.. التحقيق مع موظف ارتدى النقاب وتحرش بسيدات داخل مستشفى

باشرت النيابة العامة بدمياط (أقصى شمال مصر) التحقيقات في واقعة ضبط عامل ارتدى نقابا وتحرش بسيدات في مستشفى الرمد، اليوم الاثنين.

وأخطرت إدارة مستشفى الرمد في دمياط الشرطة بضبط المتهم "ر. أ" (31 سنة) موظف في مجلس المدينة، بعد ارتدائه عباءة ونقابا ووقوفه في صف نسائي ومحاولته التحرش بسيدة.

وقال شهود عيان إن أفراد الأمن الإداري تمكنوا من ضبط المتهم بعد محاولته التحرش بفتاة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية