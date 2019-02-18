مساعد البشير يبحث مع مساعد ترامب مسار الحوار بين الخرطوم وواشنطن

بحث فيصل حسن إبراهيم مساعد الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الاثنين، مع سيريل سارتر المساعد الخاص للرئيس الأمريكي، سير المرحلة الثانية من الحوار الأمريكي السوداني.

وأكد فيصل حسن إبراهيم التزام السودان بالحوار مع الولايات المتحدة في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جهته قال المساعد الخاص للرئيس الأمريكي وكبير مستشاري إفريقيا في مجلس الأمن القومي في تصريح صحفي: "عقدت لقاء مثمرا وبناء مع مساعد رئيس الجمهورية السودانية وجئت من أجل مواصلة الحوار بين الجانبين ووضعه في مساره الصحيح بما يقود إلى إزالة السودان من الدول الراعية للإرهاب في وقت قريب".

وأوضح المسؤول الأمريكي أن السودان يمر بتطورات ومرحلة انتقالية، مشيرا إلى أهمية أن تحترم الحكومة حق المواطنين في التعبير السلمي عن مطالبهم وتطلب في ذات الوقت من الجانب الآخر الالتزام بسلمية المظاهرات.

وأكد سيريل أنه مع مزيد من الصبر ستتمكن الحكومة السودانية من إيجاد حل سياسي وأنه لن يتم فرض أي حلول على السودان من الخارج.

المصدر: الرئاسة السودانية