ليبرمان يدعو للعودة إلى سياسة الاغتيالات في غزة

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان أن قادة البلاد يعلمون جيدا أن المواجهة مع حماس أمر لا مفر منه، لكنهم يفضلون دفن رؤوسهم في الرمال لأسباب انتخابية.

وأضاف ليبرمان في تصريحات نشرها موقع "واللا" العبري صباح اليوم، أن "التظاهرات في قطاع غزة لم تعد تجري فقط في أيام الجمعة"، مشيرا إلى وقوع حادث "عنيف" مساء أمس الأحد، انتهى بإصابة أحد العسكريين الإسرائيليين.

وحسب ليبرمان، فإن إصابة أحد ضباط الحدود الإسرائيليين يوم الجمعة شجع سكان غزة على تنفيذ هجوم آخر على القوات الإسرائيلية الأحد.

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وزعم ليبرمان أنه لا مجال للانتظار، مضيفا: "يجب أن نأخذ زمام المبادرة مرة أخرى، وندمر البنية التحتية للإرهاب، ونجدد سياسة الاغتيالات في غزة".

وفي وقت سابق، وصف ليبرمان موافقة الحكومة الإسرائيلية على تحويل أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة، بأنه "استسلام للإرهاب وحماس".

المصدر: عكا للشؤون الإسرائيلية